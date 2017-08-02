Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США проведуть навчальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети

Середа, 2 серпня 2017, 06:56

У середу США мають намір провести навчальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III.

Про це повідомляє CBS Los Angeles.

Запуск буде здійснюватися з бази ВПС Ванденберг в період між опівніччю і 6 ранку.

Відзначається, що запуск Minuteman III призначений для "перевірки ефективності, готовності і точності системи зброї". Ракета не буде оснащена боєголовкою.

Два попередніх пуски даної ракети відбулися 26 квітня і 3 травня. Тоді ракети пролетіли близько 6760 км і впали в Тихому океані біля Маршаллових островів.

Теми: США
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
США
РФ розглядатиме передачу Україні F-16 як загрозу з боку Заходу в ядерній сфері – Лавров
Зеленський: Касетні боєприпаси для України – це про справедливість
Керівник розвідки РФ заявив, що обговорював з главою ЦРУ, "що робити з Україною"
Останні новини
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
13:01
Росіяни активізувалися та сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський
12:52
Президент Німеччини розкритикував уряд за погану комунікацію з населенням
12:40
Microsoft вкотре стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Apple
12:31
фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції
12:23
Трамп має заплатити $400 тисяч NYT, де вперше розповіли про його податкові махінації
12:14
По усій Україні лунала тривога – у повітрі був російський МіГ
11:49
Росія утримує понад 100 цивільних українців, яким не винесли обвинувачень – правозахисниця
Усі новини...
Реклама: