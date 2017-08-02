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В анексованому Криму може подорожчати інтернет

Середа, 2 серпня 2017, 10:47

Оператор зв'язку "Міранда-медіа", який фактично став монополістом на ринку дротового зв'язку анексованого Криму, попередив про можливе зростання цін.

Низка інтернет-провайдерів із вересня підвищать тарифи приблизно на 10%, пише російське видання "Коммерсант".

1 серпня севастопольський провайдер "Севстар" повідомив про підвищення тарифів на домашній інтернет "через суттєве зростання вартості інтернет-трафіку у провайдера, що стоїть вище". Залежно від пакета послуг, тарифи підвищуються на 7-10% із 1 вересня, на доступ через wi-fi – на 25%.

Як пояснив гендиректор "Севстар ІСПС" Костянтин Кокуш, у липні компанія отримала повідомлення від магістрального оператора зв'язку "Міранда-медіа" про значне підвищення цін на IP-трафік із 19 серпня.

За словами Кокуша, раніше "Севстар" закуповував трафік у "Міранда-медіа" і міжнародного оператора RETN в рівних частках, але після того, як наприкінці липня Україна відключила волоконно-оптичну лінію зв'язку до Криму, "Міранда-медіа" стала фактично монопольним постачальником таких послуг.

"При переході на 100% закупівель у "Міранда-медіа" наші витрати зросли на 20%, а незабаром вони оголосили про підвищення цін, у результаті чого наша середня закупівельна ціна 1 Мбіт IP-трафіку у вересні в 1,8 рази перевищить аналогічний показник червня", – пояснив він зростання тарифів "Севстару".

Повідомлення від "Міранда-медіа" про підвищення цін на IP-трафік отримав і гендиректор стільникового оператора "КТК Телеком" (з літа 2016 року надає послуги в Криму під брендом Volna Mobile) Дмитро Клименко.

За його словами, стільниковий оператор у своїй ціновій політиці не буде орієнтуватися на заяву магістрального оператора; зростання цін у одного з декількох постачальників "не вплине суттєво" на економіку "КТК Телеком".

Клименко визнає, що інтернет-трафік у Києві коштує дешевше, ніж у Ростові чи Краснодарі, але стільниковий оператор очікував, що "рано чи пізно магістральний канал зв'язку з Україною буде відключено", тож завчасно підключився до російських волоконно-оптичних ліній зв'язку, в тому числі "Міранда-медіа".

"Якщо перекривають воду і відключають електрику, напевно, відключать і канали зв'язку. Ми були відпочатку готові до такого розвитку подій. Ми одразу будували і будуємо економічну модель із того, скільки трафік коштує в РФ", - сказав Клименко.

Представник "Міранда-медіа" Вікторії Саулової каже, що компанія повідомила операторів про можливе збільшення тарифів, але поки їх не підвищувала. За її словами, послуги "Міранда-медіа" обґрунтовано коштують дорожче, ніж в Україні.

"Вартість трафіку в Україні й Росії приблизно однакова, а транспортна складова вище, тому що відстань від Сімферополя до Москви в рази більша, ніж від Сімферополя до Києва", – пояснила Саула.

"Більше того, щоб забезпечувати Крим резервним обсягом трафіку, ми закуповуємо подвійний обсяг трафіку на випадок форс-мажору. У цьому випадку ми можемо забезпечити весь Крим інтернетом по одному з двох наявних у нас каналів", – додала вона.

"Ростелеком" контролював "Міранда-медіа" до вересня 2015 року, а потім скоротив свою частку (до менш як 20%).

"Українська правда" в Threads

Теми: Кримінтернетціни
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