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Тіллерсон очікує прогресу у ситуації на сході України

Середа, 2 серпня 2017, 12:42

Держсекретар США Рекс Тіллерсон після призначення спецпредставника по Україні очікує прогресу у досягненні припинення вогню на Донбасі.

Текст його розмови з журналістами наводиться на сайті Держдепу, передає Європейська правда.

За його словами, це призначення вітали і росіяни і контактна група у нормандському форматі.

"Тому ми сподіваємося, що зможемо досягти певного прогресу у зрушенні ситуації в Україні з метою досягнення справжнього припинення вогню" - сказав Тіллерсон.

Він наголосив, що хоча і проти нових санкцій проти Росії, без виконання Мінських угод про якесь послаблення обмежувальних заходів не може йти мови.

"Щодо України ми дуже послідовно говорили про те, що Мінські угоди повинні бути досягнуті, вони повинні бути реалізовані, інакше нічого не може бути зроблено щодо ситуації, яка стосується санкцій" - заявив Тіллерсон.

Нагадаємо, держсекретар США Рекс Тіллерсон 9 липня у Києві заявив, що санкції США та Євросоюзу проти Росії залишатимуться чинними, поки РФ не припинить дії, що спричинили ці обмежувальні заходи.

Теми: ДонбасСША
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