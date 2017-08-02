У штабі АТО уточнили кількість поранених за добу українських бійців

За минулу добу, 1 серпня, внаслідок бойових дій на Донбасі один український військовослужбовець загинув та двоє дістали поранення.

Про це повідомив на брифінгу у середу речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає інформаційно-аналітичний центр РНБО.

За його словами, найгарячіше у вівторок було в Попаснянському районі. Там ворог активізувався ввечері ще до заходу сонця і до кінця доби 7 разів порушив перемир’я. Противник проводив обстріли з легкого озброєння – гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Водночас у Новозванівці активність проявляв ворожий снайпер.

На інших ділянках фронту, повідомив Лисенко, ворожі обстріли тривали у середньому до 10 хвилин. При цьому у Станиці Луганській бандформування двічі відкривали вогонь зі стрілецької зброї, у Кримському відразу після опівночі випустили 2 міни, а у Троїцькому застосували озброєння БМП.

Усього, за словами Лисенка, минулої доби на луганському напрямку бойовики порушили режим тиші 12 разів.

На донецькому напрямку, повідомляють в штабі АТО, 1 серпня бойовики обстрілювали наші позиції по всьому фронту, за винятком Донецького аеропорту. Тут ворог застосовував міномети. У Зайцевому, Майорську та Верхньоторецькому НЗФ сумарно випустили після заходу сонця понад 50 мін.

На світлодарській дузі окупанти були активними виключно у темну пору доби – відразу після опівночі та пізно ввечері. У районі Авдіївки пік бойової активності ворога припав на відрізок часу від 21-ї години до опівночі. Тоді бойовики проводили масовані обстріли наших позицій з легкого озброєння і мінометів. Сили АТО відкривали вогонь у відповідь.

За словами Лисенка, основні бойові дії на маріупольському напрямку велися у Лебединському. Бойовики активізувалися тут після обіду і до заходу сонця провели 4 обстріли тривалістю від 30 хвилин до години кожний. З озброєння ворог віддавав перевагу крупнокаліберним кулеметам, гранатометам, відкривав вогонь з БМП та випустив одну міну. На решті лінії фронту бандформування порушили перемир’я по одному разу у Красногорівці, Новотроїцькому, Талаківці та Широкиному. В останньому противник випустив 3 міни. У перших трьох противник застосовував лише легке озброєння.

Усього, як повідомляє речник, 1 серпня на маріупольському напрямку сталося 9 ворожих обстрілів, двічі бойовики відкривали вогонь з мінометів.

Раніше повідомлялося, що 1 серпня в зоні АТО загинув один наш військовий, ще один отримав поранення.

Українська правда