Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Запорізькій мерії не знають, хто і чому встановив вилучені СБУ відеокамери

Середа, 2 серпня 2017, 15:15

У Запорізькій міськраді не знають, хто, коли та навіщо встановив вилучені СБУ під час обшуків відеокамери, але стверджують, що їх встановили законно.

Про це "Українській правді" повідомив начальник управління внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міськради Володимир Головешко.

"Все, що було встановлено у приміщенні міської ради, було встановлено у відповідності до закону", - наголосив Головешко.

На запитання, хто, коли та чому встановив відеокамери, він відповів: "Не володію цією інформацією".

На уточнення, на підставі чого він стверджує, що відеокамери, вилучені правоохоронцями, встановили законно, Головешко відповів: "Тому що я це точно знаю".

Окрім того, Головешко зазначив, що обшуки проводили у кабінетах міського голови та його заступників.

Як повідомлялося, 1 серпня під час обшуків у Запорізькій міськраді СБУ знайшла несертифіковані системи аудіо- та відеоспостереження й відправили їх на експертизу.

Як пишуть "Новости Донбасса", СБУ підозрює, що хтось із кабінетів Запорізької міськради зливав інформацію бойовикам ОРДО.

Як відомо, у березні 2017 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури проводили п'ять обшуків у Запорізькій області.

Олег Тверрдь, для УП

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
Останні новини
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
13:01
Росіяни активізувалися та сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський
12:52
Президент Німеччини розкритикував уряд за погану комунікацію з населенням
12:40
Microsoft вкотре стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Apple
12:31
фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції
12:23
Трамп має заплатити $400 тисяч NYT, де вперше розповіли про його податкові махінації
12:14
По усій Україні лунала тривога – у повітрі був російський МіГ
11:49
Росія утримує понад 100 цивільних українців, яким не винесли обвинувачень – правозахисниця
Усі новини...
Реклама: