Бездіяльне представництво президента в Криму просять запрацювати
Представник Офісу українського омбудсмена Михайло Чаплига звернувся до представництва президента в Автономній Республіці Крим з проханням відновити прийом громадян.
Про це він написав на Facebook, оприлюднивши відповідний документ.
Як відомо, у Херсоні представники громадських організацій, учасники АТО і жителі Криму пікетують представництво президента України в Автономній Республіці Крим, вимагаючи активізації його роботи.
Через це представництво тимчасово припинило особистий прийом громадян з 17 липня.
"Попросив представництво президента України в АР Крим припинити порушення законодавства та відновити прийом громадян", - зазначив Чаплига.
"Реалізація громадянами свого права на мирні зібрання в жодному разі не може бути приводом для порушення права на особисте звернення до органів державної влади", - додав він.
Нагадаємо, витрати на представництво президента України в Криму, що базується в Херсоні, до кінця 2017 року можуть скласти 5 543 100 гривень.
Пікетувальники звинувачують це представництво в бездіяльності.
Як зазначав журналіст Айдер Муждабаєв, більше 3 років ПП в АРК на чолі з Наталією Попович, з великим штатом і бюджетним фінансуванням, не діє.
Сама представник не приймає громадян, замість допомоги людям дають відписки і футболять в інші відомства.
Українська правда