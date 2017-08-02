Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бездіяльне представництво президента в Криму просять запрацювати

Середа, 2 серпня 2017, 16:47

Представник Офісу українського омбудсмена Михайло Чаплига звернувся до представництва президента в Автономній Республіці Крим з проханням відновити прийом громадян.

Про це він написав на Facebook, оприлюднивши відповідний документ.

Як відомо, у Херсоні представники громадських організацій, учасники АТО і жителі Криму пікетують представництво президента України в Автономній Республіці Крим, вимагаючи активізації його роботи.

Через це представництво тимчасово припинило особистий прийом громадян з 17 липня.

"Попросив представництво президента України в АР Крим припинити порушення законодавства та відновити прийом громадян", - зазначив Чаплига.

"Реалізація громадянами свого права на мирні зібрання в жодному разі не може бути приводом для порушення права на особисте звернення до органів державної влади", - додав він.

Нагадаємо, витрати на представництво президента України в Криму, що базується в Херсоні, до кінця 2017 року можуть скласти 5 543 100 гривень.

Пікетувальники звинувачують це представництво в бездіяльності.

Як зазначав журналіст Айдер Муждабаєв, більше 3 років ПП в АРК на чолі з Наталією Попович, з великим штатом і бюджетним фінансуванням, не діє.

Сама представник не приймає громадян, замість допомоги людям дають відписки і футболять в інші відомства.

Українська правда

Теми: права людиниКрим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
права людини
Додому з окупації повернули ще двох дітей – Лубінець
Електрошок до грудей, катування водою, побиття: як росіяни знущались із жінок в окупованому Херсоні
Зламали пальці і знищили документи: у Чечні жорстоко побили журналістку та адвоката
Останні новини
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
13:01
Росіяни активізувалися та сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський
12:52
Президент Німеччини розкритикував уряд за погану комунікацію з населенням
12:40
Microsoft вкотре стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Apple
12:31
фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції
12:23
Трамп має заплатити $400 тисяч NYT, де вперше розповіли про його податкові махінації
12:14
По усій Україні лунала тривога – у повітрі був російський МіГ
11:49
Росія утримує понад 100 цивільних українців, яким не винесли обвинувачень – правозахисниця
Усі новини...
Реклама: