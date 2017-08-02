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ОБСЄ: Є просування в обговоренні нових зон розведення на Донбасі

Середа, 2 серпня 2017, 17:11

Підгрупа з безпеки в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на сході України просунулася в обговоренні списків нових зон розведення сил.

Про це повідомив журналістам у Мінську спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік в середу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Підгрупа з безпеки просунулася в обговоренні списків нових зон розведення сил і засобів", - сказав Сайдік.

Також підгрупа продовжила дискусію щодо забезпечення безпеки навколо об'єктів цивільної інфраструктури.

Крім того, за словами спецпредставника ОБСЄ, підгрупа з гуманітарних питань, яка провела засідання 31 липня, погодила ще кілька позицій щодо списків заручників.

Як стверджує Сайдік, в політичній підгрупі завершились безрезультатно дискусії про застосування формули Штайнмайера

"Я виходжу з того, що обмін думками продовжиться в контексті поточної дискусії в нормандському форматі", - додав він.

Також за словами Сайдіка, ОРДО погасили борг за воду, який накопичився з серпня.

"Минулого тижня відбувся черговий платіж за воду. Таким чином, був погашений той борг з постачання води з серпня минулого року", - зазначив Сайдік.

Крім того, підгрупа з економічних питань зазначила, що в ОРДО стабілізується ситуація з поставками води.

Теми: ОБСЄДонбас
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