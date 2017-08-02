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Оліфер: Бойовики і РФ блокують прогрес на декількох напрямках

Середа, 2 серпня 2017, 18:26

Ігнорування РФ і ОРДЛО питань безпеки не дозволяють досягти прогресу на інших напрямках, зокрема, на політичному, гуманітарному і економічному.

Про це заявила Дарина Оліфер - прес-секретар Леоніда Кучми, представника України в Тристоронньої контактній групі.

"Тристороння контактна група закликала представників ОРДЛО забезпечити взяті на себе зобов'язання і припинити стріляти", - написала вона за результатами роботи ТКГ в середу.

"Стоїть питання забезпечення моніторингу ситуації на Донбасі з боку СММ ОБСЄ в цілодобовому режимі 7 днів на тиждень, з використанням технічних засобів спостереження, після чого буде забезпечено подальше розведення сил і засобів на узгоджених ділянках", - зазначила Оліфер.

Вона додала, що під час розведення сил і засобів представники ОРДЛО не повинні встановлювати додаткові фортифікаційні споруди і мінні поля, також не можуть продовжаться ні інфільтрація військ, ні поставки нових боєприпасів з РФ на територію ОРДЛО.

Прес-секретар Кучми нагадала, що представники ОРДЛО блокують допуск СММ ОБСЄ до ділянки українсько-російського кордону.

У зв'язку з цим бойовиків закликали до розблокування цього допуску та забезпечення контролю місією як за пересуванням на територію ОРДЛО озброєнь і військових формувань з території РФ, так і за тим, щоб з непідконтрольної Україні частини Донбасу не вивозили устаткування українських підприємств.
Українська сторона також закликає завершити розслідування і покарати винних у загибелі в ОРЛО співробітника СММ, який був громадянином США, а також притягнути до відповідальності бойовиків за те, що піддають вербальній і фізичній агресії представників місії.

На ТКГ також обговорювалося питання неприпустимості застосування тортур щодо незаконно утримуваних осіб, які перебувають на території ОРДЛО.

"Ми закликаємо завершити узгодження списків в письмовому вигляді з тим, щоб на наступній зустрічі ТКГ була досягнута домовленість про звільнення людей", - написала Оліфер.

"Ігнорування РФ і ОРДЛО питань безпеки не дозволяють досягти прогресу на інших напрямках, зокрема, на політичному, гуманітарному, економічному", - підкреслила вона.

Українська правда

Теми: РосіяМінські угоди
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