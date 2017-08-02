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Жінку, що гуляла гола Хрещатиком, шпиталізували – поліція

Середа, 2 серпня 2017, 20:53

Оголена жінка, яка у середу прогулювалася вулицею Хрещатик, у Києві, потребує психіатричної допомоги.

Про це повідомила прес-служба Патрульної поліції України.

У відомстві розповіли, що патрульні помітили повністю голу жінку близько 11-ї години дня, коли вона повільно пройшла повз них.

"Поліцейські зупинили громадянку й одразу ж запропонували їй світловідбивальну жилетку, щоб жінка змогла хоч якось прикрити голе тіло. Також інспектори патрульної поліції дали громадянці напитись води, адже на вулиці було дуже спекотно", - зазначається у повідомленні.

Патрульні викликали на місце бригаду швидкої психіатричної допомоги.

Лікарі підтвердили, що жінка потребує негайної психіатричної допомоги, й шпиталізували її.

Раніше вдень фото жінки, яка гуляла центром столиці, активно обговорювали у соцмережах.

Українська правда

Теми: Київполіція
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