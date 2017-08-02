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Reuters: прогалина в санкціях дозволяє західним компаніям видобувати нафту в РФ

Середа, 2 серпня 2017, 21:10

Прогалина у антиросійських санкціях США дозволяє західним компаніям допомагати Росії в розробці найбільш технічно складних нафтових родовищ.

Про це повідомляє Reuters.

Коли Вашингтон у 2014 році ввів санкції проти Москви через анексію Криму та її роль в українському конфлікті, Міністерство фінансів США заявило, що хоче "перешкодити Росії розвивати так звані новітні або нетрадиційні нафтові ресурси".

Але через три роки норвезька Statoil вже допомагає "Роснефти" розробляти "нетрадиційні ресурси", а британська BP розглядає аналогічний проект. При цьому компанії не порушують санкцій.

США своїми обмежувальними заходами заборонили західним компаніям допомагати Росії в розробці "сланцевих резервуарів". Але в санкціях не були згадані менш відомі форми "нетрадиційних родовищ". Євросоюз ввів аналогічні санкції.

Британська BP має намір діяти за аналогією з норвезькою компанією Statoil. Вона розробляла ділянки в Самарській області спільно з "Роснефтью". Statoil стверджує, що поклади нафти в Самарській області потрібно вважати вапняковими, а не сланцевими.

Агентство нагадує, що до запровадження санкцій "Роснефть" і Statoil оголосили про намір спільно розробляти сланцеві родовища нафти під Самарою. Після введення санкцій обидві компанії змінили інформацію на офіційних сайтах і повідомили про розробку вапнякових родовищ.

Зараз компанія ВР чекає на дозвіл влади Великої Британії для того, щоб розпочати спільний з "Роснефтью" проект в Росії.

Європейська правда

Теми: Росіянафтасанкції
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