Екс-заступника глави МОЗ Василишина таки судитимуть
Прокуратура міста Києва оскаржила рішення Печерського райсуду столиці, яким обвинувальний акт стосовно колишнього заступника Міністра охорони здоров'я Романа Василишина було повернуто прокурору.
Про це повідомила прес-служба відомства.
Згідно з інформацією, 2 серпня Апеляційний суд міста Києва задовольнив апеляційну скаргу прокурора та повернув обвинувальний акт відносно екс-високопосадовця МОЗ на новий судовий розгляд до Печерського районного суду міста Києва.
У прокуратурі нагадали, що Василишин спільно з завідувачем відділення Олександрівської лікарні створили систему поборів з практикуючих лікарів за надання їм можливості здійснювати свої функціональні обов'язки, зокрема проводити операції у вказаній лікарні.
За корупційною схемою низка лікарів центру були зобов’язані передавати їм гроші, які отримували від пацієнтів.
Підозрюваним інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка посідає особливо відповідальне становище).
Як повідомлялося, 8 липня 2016 року, правоохоронці затримали на "гарячому" заступника міністра охорони здоров'я України Романа Василишина.
Українська правда