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18 осіб відмовляються їхати в ОРДЛО для обміну - Лутковська

Середа, 2 серпня 2017, 22:44

18 осіб, включених до списків на обмін полоненими, категорично відмовляються, щоб їх передавали на територію, непідконтрольну Україні.

Про це заявила уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська в ефірі одного з телеканалів, передає УНІАН.

Вона розповіла, що обмін полоненими в рамках Мінського процесу зараз перебуває на етапі уточнення списків. Разом з тим вона зазначила, що 18 осіб, яких було включено в списки обміну, "категорично відмовляються бути передані на територію, непідконтрольну українському уряду".

Також вона додала, що з боку так званих "ЛНР/ДНР" в списки були включені особи, які жодним чином не причетні до подій на сході України: "Наприклад, є людина, яка вчинила злочин на території Київської області. Чому він повинен бути переданий в рамках цього обміну?"

Лутковська додала, що представники так званої "ДНР" погодилися з її позицією, а бойовики "ЛНР" ще працюють і не готові уточнити списки".

Разом з тим вона заявила, що зараз точна кількість українських бранців у терористів не відома, оскільки можна лише говорити про підтверджений ними перелік полонених. Таких зараз 70 осіб, "обіцяють підтвердити ще кількох, але ми запитуємо значно більше - 137 осіб, які, за нашою інформацією, перебувають на непідконтрольній території".

Лутковська також додала, що формування обмінних списків істотно ускладнено тим, що українська сторона не має доступу до непідконтрольних територій, щоб дізнатися, скільки саме там полонених українців.

Вона сподівається на допомогу в цьому питанні з боку координатора гуманітарної підгрупи в рамках тристоронньої контактної групи Тоні Фріша.

"Ми готові йому відкрити слідчі ізолятори, але на паритетних умовах - конфіденційного спілкування з полоненими. Але якщо його будуть в Донецьку або Макіївці супроводжувати автоматники, то про яку паритетність можна говорити? ", - спитала омбудсмен.

Теми: Донбасзаручникиполонені
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