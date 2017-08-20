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Терористи планували вибух у соборі Святого сімейства - ЗМІ

Неділя, 20 серпня 2017, 10:29

Терористи, що влаштувати атаки в Барселоні і Камбрілсі, спочатку планували три вибухи в Барселоні, включаючи собор Святого сімейства (Sagrada Familia).

Про це, посилаючись на дані поліції, повідомляє El Español.

Для організації цих вибухів терористи виготовляли бомби у каталонському містечку Альканар.

Відповідно до джерела видання у правоохоронних органах, терористи планували влаштувати вибухи в трьох місцях. Крім Собору Святого сімейства, місцем для теракту була обрана вулиця Рамбла (де і був проведений теракт). Третє місце для вибуху терористи не обрали, проте схилялися провести вибух в порту.

Однак вибух будинку, де виготовлялася вибухівка, змусив терористів змінити свої плани. 

У виданні уточнюють - для приготування вибухівки терористи використовували балони з газом і тріпероксід ацетону. На місці вибуху у Альканарі поліція виявила 106 балонів з бутаном.

Нагадаємо, 17 серпня у туристичному центрі Барселони водій фургона наїхав на перехожих. Згодом у туристичному містечку Камбрільс терористи планували здійснити аналогічний теракт, але поліція їх застрелила. В результаті двох терактів у Іспанії загинули 14 осіб. За останнім даними, понад 130 постраждали.

Детальніше про останні іспанських терактах можна почитати в статті "Два теракти і вибух будинку: що відомо про хвилю" лоукост-терору "на іспанських курортах".

Європейська правда

Теми: Іспанія
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