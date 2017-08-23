Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Луценко: Охоронець Димінського приїхав на місце ДТП і сів за кермо

Середа, 23 серпня 2017, 15:31
Петро Димінський
plussport.com.ua

Генпрокурор Юрій Луценко каже, що в слідства ще недостатньо доказів, аби вважати бізнесмена Петра Димінського винуватцем смертельного ДТП на Львівщині.

Про це він заявив журналістам під час візиту до Запорізької області, передає прес-служба ГПУ.

За його словам, наразі стверджувати, що за кермом авто, що скоїло ДТП, був Димінський, не можна. Для цього треба провести низку слідчих дій.

При цьому генпрокурор висловив жаль, що бізнесмен не йде назустріч слідству.

Луценко також заявив, що охоронець Димінського не перебував за кермом авто під час дорожньої пригоди.

"Я абсолютно чітко заявляю про те, що людина, яка заявила, що він був водієм, за кермом в цей момент не була. Він спеціально приїхав зі Львова і сів за кермо", - сказав голова ГПУ.

Як повідомлялося, ДТП за участю "Мерседеса" Димінського сталася 18 серпня на трасі М10 "Львів-Краковець" у селі Ямельня Яворівського району. Власник ФК "Карпати" і телеканалу ZIK Димінський був на місці аварії.

Охоронець бізнесмена заявив, що винуватцем ДТП є він. Галицький районний суд міста Львова заарештував його.

Проте брат загиблої в ДТП дівчини стверджує, що саме Димінський був за кермом "Мерседеса" в момент аварії.

Пізніше поліція встановила, що за кермом автомобіля Mercedes був точно не 43 річний охоронець Петра Димінського.

22 серпня вранці Димінському була офіційно вручена повістка на допит. Через годину бізнесмен вилетів на приватному літаку зі Львова до Женеви.

Українська правда

Теми: ЛуценкоГенпрокуратураДТПнадзвичайна подіяЛьвівщина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
Луценко
Луценко заявив, що йде з армії через інвалідність
Луценко заявив, що його перевели з Бахмута
Луценко про своє призначення на фронті: Друзі надмірно щасливі, недруги ненавидять
Останні новини
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
14:05
Міненерго вкотре закликає економити електроенергію
13:51
Тиранозавр рекс не був найбільшим хижаком свого часу – вчені
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
13:01
Росіяни активізувалися та сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський
12:52
Президент Німеччини розкритикував уряд за погану комунікацію з населенням
12:40
Microsoft вкотре стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Apple
12:31
фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції
Усі новини...
Реклама: