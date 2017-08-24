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Пам'ятник воїнам АТО в Києві облили фарбою й намагалися підірвати

Четвер, 24 серпня 2017, 23:08

Пам'ятник воїнам АТО на перетині проспекту Леся Курбаса та вулиці Академіка Корольова в Києві в четвер вранці облили фарбою, а ввечері намагалися підірвати.

 
Всі фото Дмитра Білоцерковця

Про це повідомив "Українській правді" нардеп, радник мера Києва з питань благоустрою Дмитро Білоцерковець.

За його словами, після 22-ї години в бік пам'ятника з дороги кинули саморобний вибуховий пристрій. Пам'ятник не постраждав. Біля нього залишилася яма діаметром 50 см, глибиною 10 см.

 

На місці події працювала поліція.

 

Як повідомлялося, пам'ятник воїнам АТО на перетині проспекту Леся Курбаса та вулиці Академіка Корольова відкрили 15 серпня. Скульптура виготовлена ​​у вигляді великого меча, який пронизує карту Росії.

 

Оксана Коваленко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївАТО
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