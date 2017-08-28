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Волкер: РФ намагається "заморозити" конфлікт на Донбасі

Понеділок, 28 серпня 2017, 02:24
Волкер: РФ намагається заморозити конфлікт на Донбасі

Американсько-російські відносини будуть "кульгати", якщо не буде знайдено рішення по Україні.

Про це заявив спецпредставник США по Україні Курт Волкер в інтерв'ю Financial Times.

"Відносини між Росією і США важливі, але українська проблема шкодить їм", - сказав він.

Волкер також підкреслив, що Росія повинна дотримуватися мінських угод.

Крім того, він зазначив, що Росія, схоже, намагається "заморозити" конфлікт на Донбасі. За його словами, РФ розплачується за це політично, також проти неї введені санкції. "І відверто кажучи, з плином часу ситуація буде ставати гірше, а не краще", - заявив Волкер.

"Ситуація, коли дипломатичні відносини, економічні відносини з Росією будуть заморожені, це, звичайно, не те, чого хотіла б Росія. Я думаю, вона повинна зробити свій вибір", - додав спецпредставник.

Він додав, що конфлікт на Донбасі "стає гірше і продовжить погіршуватися, якщо ми нічого не зробимо".

Також Волкер заявив, що США серйозно обмірковують питання надання летальної зброї Україні.

Теми: СШАРосіяДонбас
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