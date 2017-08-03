ООН ухвалила резолюцію щодо запобігання передачі зброї терористам

Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію 2370 (2017) щодо запобігання набуттю зброї терористами, що спрямована на подолання постійної загрози вироблення, зберігання, передачі, придбання або використання зброї терористичними групами.

Про це повідомляє прес-служба Постійного Представництва України в ООН.

Метою цієї резолюції є подальше підвищення ефективності заходів стосовно контролю над озброєннями, здійснених на національному, регіональному та міжнародному рівнях з метою припинення незаконного використання стрілецької зброї та легких озброєнь, а також компонентів для виробництва саморобних вибухових пристроїв.

У своїй заяві делегація України закликала до посилення експортного і прикордонного контролю, зокрема правил передачі зброї, військової техніки чи чутливих матеріалів, а також до зміцнення співробітництва правоохоронних та розвідувальних органів держав.

Як повідомлялось, окремо було привернуто увагу міжнародної спільноти до продовження порушень міжнародного права Російською Федерацією, яка постачає на окуповану територію на сході України численні види зброї, що використовуються для проведення терористичних атак, в тому числі для збиття малайзійського рейсу МН17.

У зв’язку з цим українська делегація наголосила на необхідності посилення зобов’язань, підтверджених у прийнятій резолюції, щодо припинення підтримки терористів, а також на важливості притягнення до відповідальності тих, хто постачає зброю, фінансує або надає будь-яку іншу підтримку терористам.