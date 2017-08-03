Харківське шосе у Києві перекрили через протест

Харківське шосе у Києві перекрито від Дарницької площі до Інституту хімії у зв’язку із протестом мешканців будинків Войцеховського проти відключення їм електро- й водопостачання.

Протестують жителі 8 будинків житлових комплексів "Стародарницький", "Нова хвиля", "Родинний затишок" і "Флагман", яким 31 липня відключили послуги.

Мешканці перекрили рух із 7 вечора 2 серпня. Не ходять ні трамваї, ні автобуси, ні маршрутки.

Поблизу зупинки "Інституту хімії" стоять 8 порожніх трамваїв. Посеред дороги на зупинці "Ярослава Гашека" та перед зупинкою "Інститут хімії" стоять машини поліції.

Харківське шосе перекрили Ірина Балачук

За словами представника патруля, який перекрив дорогу на зупинці "Ярослава Гашека", коли відновлять рух, невідомо, оскільки люди вимагають, щоб до них вийшли представники влади.

За даними поліції, з вечора до людей ніхто від влади не виходив.

З вечора протестувало близько 300 осіб, з раннього-ранку було зі 100, о 9 ранку – близько 70-ти: дехто пішов на роботу, люди змінюються.

Протестувальники поскладали на дорозі щитки, пару шин, пляшки з водою. Машини поліції стоять по обидва кінці перекритої ділянки вулиці.

Мешканці пропускають тільки "швидку" та пожежні машини

Станом на 8:30 маршрутки доїжджають лише до Дарницької площі – і розвертаються.

Станом на 9:05 заступник директора департаменту – начальник управління житлово-комунальної політики КМДА Олександр Малихін і представниця адміністрації Дніпровського району вийшли до людей.

За їхніми словами, загальний борг по 8 будинках становить 3 мільйони 100 тисяч гривень.

При цьому люди кажуть, що справно сплачують за компослуги: "Ми платимо. Платимо по будівельному тарифу. Узимку то було 2,37 гривні, нині 1,97 гривні. Ми хочемо платити, ми хочемо заключити індивідуальні договори. Але цього не хоче "Київенерго".

Наразі чекають представника "Київенерго", щоб провести звірку заборгованості.

Люди розходитися не збираються.

Станом на 9:10 приїхав автобус із представниками Нацгвардії для забезпечення правопорядку. Втім, поки що все мирно і мітингарі не планують силових дій.

Ірина Балачук, УП, оновлено

