США забирає американців із КНДР

Держдепартамент Сполучених Штатів Америки закликав американців залишити Корейську Народно-Демократичну Республіку до 1 вересня.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву Держдепу.

"Тим, хто знаходиться в Північній Кореї за паспортом США необхідно залишити країну до того, як почне діяти обмеження на поїздки американців в КНДР 1 вересня", – йдеться в заяві.

Американські громадяни не зможуть вилетіти в КНДР, оскільки їхні паспорти для поїздок в цю країну більше не будуть діяти.

Якщо держсекретар США Рекс Тіллерсон не скасує або не продовжить заборону, то вона діятиме протягом року, йдеться в заяві.

Виняток становитимуть поїздки журналістів, співробітників гуманітарних організацій і тих, хто направляється в КНДР у національних інтересах.

Раніше в США два туристичні агентства, які організовують тури в Північну Корею, заявили, що уряд США планує заборонити американцям їздити в КНДР.

УНІАН