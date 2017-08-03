В Єревані був вибух у будинку, на місці знайшли дві міни

У Єревані в середу пізно ввечері стався вибух в одному з житлових будинків у кварталі Давідашен, у результаті якого постраждали двоє людей



Один із поранених під час вибуху в Єревані помер у лікарні, повідомляє "РИА Новости".



Фахівці виявили на місці події дві міни, повідомили в четвер у прес-службі МНС.



Спершу двох постраждалих доставили в медичний центр "Вірменія", проте в лікарні 32-річний чоловік від отриманих ран помер.



Стан 20-річного потерпілого оцінюється як вкрай важкий.



"На місці вибуху було виявлені дві міни, одна з них – у розібраному вигляді", – йдеться в повідомленні.



Обставини інциденту з'ясовуються.