"Народний Фронт" просить Порошенка не чіпати процедуру обрання Омбудсмена

Фракція "Народний фронт" просить президента Петра Порошенка не змінювати нещодавно ухвалений закон про Конституційний Суд України.

Про це йдеться у заяві фракції, розміщеній на сайті.

"Фракція "Народний фронт" звертається до Президента України із закликом не піддаватися на тиск і провокації політичних сил, які намагаються руками Глави країни ревізувати нещодавно ухвалений парламентом закон України "Про Конституційний Суд України", - сказано в заяві.

"Народний фронт" переконаний, що на Президента здійснюється тиск для того, щоб закон було змінено усупереч здоровому глузду і було впроваджено норми, які суперечать доведеній юридичній практиці та ухваленому раніше рішенню Конституційного Суду", - сказано в заяві.

Фракція наголошує, що "зміна норми обрання омбудсмена через відкрите голосування під час сесійного засідання - відповідає правовій позиції, оскільки 2012 року КСУ, спираючись на статтю 84 Конституції України, визнав неконституційним положення Регламенту, які передбачали таємне голосування бюлетенями".

"Тому намагання внести зміни до діючого закону автоматично породжують правовий конфлікт", - наголосили у "Народному фронті".

У політсилі також вказують, що саме відкрите голосування за кандидатуру омбудсмена гарантує відповідальність кожного депутата, прибирає імовірні корупційні інтереси, які можуть виникати при таємному голосуванні, і надає виборцям можливість аналізувати діяльність як свого депутата, так і парламенту в цілому.

"Народний фронт" нагадав, що парламент саме відкритим голосуванням обирає Голову Верховної Ради, Прем’єр-міністра України, Голову СБУ, Генерального прокурора тощо, але обрання омбудсмена за схибленою логікою виведено за дужки абсолютно нормальної практики.

"І останнє. У законі "Про Конституційний Суд України" запровадження відкритої форми обрання омбудсмена не є унікальним. Так само відтепер відкритим голосуванням, а не бюлетенями, обиратимуться судді КС. Це відкритість перед суспільством, яка, на наше переконання, є однією з яскравих ознак демократії і парламентаризму", - вважають у НФ.

Як відомо, 13 липня ВР прийняла закон про КС у другому читанні і в цілому.

Під час голосування сталося непорозуміння при голосування поправки. Чатисна депутатів наполягає, що йшлося про збереження процедури обрання Омбудсмена таємним голосуванням. У свою чергу НФ наполягав, що ця поправка не була проголосована, і відтепер Омбудсмена обиратимуть у залі.

1 серпня Порошенко заявив, що найближчим часом внесе на розгляд парламенту законопроект про внесення змін до законодавства в частині призначення та звільнення уповноваженого Верховної Ради з прав людини (омбудсмена).

ОБСЄ рекомендувало ВР переглянути прийняту процедуру обрання омбудсмена.

Серед депутатів БПП, Батьківщини та інших є застереження, що процедура відкритого голосування за омбудсмена – вигідна Народному Фронту, який висуватиме на цю посаду Людмилу Денісову.



Українська правда