Прокурор у справі Януковича не знає про своє "засудження" в РФ
Четвер, 3 серпня 2017, 11:59
Прокурор у справі Віктора Януковича Руслан Кравченко стверджує, що не отримував від Російської Федерації жодних офіційних документів про своє заочне засудження.
Про це він заявив після засідання судового засідання у четвер, відповідаючи на запитання про заочне засудження в Росії.
"Мені з цього приводу нічого не відомо, жодних документів я не отримував", – сказав прокурор.
На уточнення про надану йому державну охорону Кравченко відповів: "Щодо моєї охорони дані засекречені".
Роман Кравець ,УП