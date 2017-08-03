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Прокурор у справі Януковича не знає про своє "засудження" в РФ

Четвер, 3 серпня 2017, 11:59

Прокурор у справі Віктора Януковича Руслан Кравченко стверджує, що не отримував від Російської Федерації жодних офіційних документів про своє заочне засудження.

Про це він заявив після засідання судового засідання у четвер, відповідаючи на запитання про заочне засудження в Росії.

"Мені з цього приводу нічого не відомо, жодних документів я не отримував", – сказав прокурор.

На уточнення про надану йому державну охорону Кравченко відповів: "Щодо моєї охорони дані засекречені".

Роман Кравець ,УП

Теми: справа про держзрадуРосіяпрокуратура
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