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Путін виділив грант на повернення біженців на Донбас

Четвер, 3 серпня 2017, 12:53

У Росії організація "Центр розвитку регіону" з Краснодарського краю виграла президентський грант на реалізацію програми "Репатріація біженців в Донбас".

Проект розраховано на Росію та окуповані частини сходу України, пише "Коммерсант".

Загальна сума фінансування програми становить 654 тисяч рублів, а в рамках гранту буде виділено 471 тисячу рублів.

"Проект буде реалізовано на всій території РФ "і російськомовного простору" (у формі дистанційних послуг і роботи), в тому числі на території Донецької та Луганської областей України, за винятком лінії зіткнення воюючих сторін", – пише газета.

Як випливає з інформації про проект на сайті Фонду президентських грантів, програма "Репатріація біженців в Донбас" спрямована на допомогу жителям Донецької і Луганської областей, які постраждали в результаті конфлікту в Україні.

Організація стверджує, що до Росії з 2014 року приїхали 660 тисяч біженців з України, а всього територію Донбасу покинули понад 2 мільйони людей.

Автори проекту стверджують, що більшість переселенців готові повернутися на Батьківщину, якщо їм буде забезпечено роботу і житло у безпечних районах, але поки в місцях компактного розселення біженців виникає соціальна напруга, а територія Донбасу страждає від відтоку працездатного населення.

Краснодарський "Центр розвитку регіону" пропонує програму допомоги біженцям, що складається з трьох етапів: проведення соціологічного дослідження в середовищі біженців, розробка і публікація рекомендацій для репатріації, а також організаційне сприяння поверненню біженців на Донбас, включаючи допомогу при працевлаштуванні.

"Центр розвитку регіону" створили в 2016 році в місті Гарячий Ключ (Краснодарський край РФ). Співзасновниками організації є четверо громадян, головою правління –Дмитро Епіхін. Останній раніше очолював ТОВ "Семира", "Алтайська здравниця" та Алтайський центр перспективних інновацій.

Теми: РосіяДонбасгроші
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