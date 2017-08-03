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В окупованому Луганську ув'язнили на 14 років проукраїнського блогера

Четвер, 3 серпня 2017, 13:34

Окупанти Луганська кинули до в'язниці місцевого блогера Едуарда Неделяєва, який висловлював свою проукраїнську позицію.

Про це повідомив у Facebook волонтер, колишній журналіст та учасник АТО Родіон Шовкошитний.

"Є такий Ед Нед. Або Едуард Неделяєв. Мешкає в Луганську. Увесь цей час там жив. І без їжі, і без води був, коли важко було в 14-му. Він не хотів їхати. Все розумів, але не міг. Мав на те причини. Його право", - пише волонтер.

За словами Шовкошитного, Неделяєв багато писав у Facebook про Луганськ і життя в окупованому місті, про те, як воно змінюється. При цьому він не від кого не ховався.

"Сьогодні він отримав 14 років тюрми за "госізмєну" від "воєнного суда лнр", - повідомив волонтер.

Проте, каже він, блогер ніколи не був розвідником, а лише простим громадянином, який не сприймав окупантів владою.

"Ніякої розвідінформації він не передавав. Нічого не коректував, не координував, не направляв, не "разжигал" і ще багато "не", в яких його звинувачують. Він просто писав в Facebook про життя в окупованому Луганську, називаючи речі своїми іменами", - зазначив Шовкошитний.

Як пише сайт сепаратистів anna-news, вирок винесено 28 липня. Загарбники звинувачують Неделяєва у тому, що він "користуючись соціальними мережами і месенджерами, поширював в мережі Інтернет негативну інформацію про жителів "ЛНР", принижував честь і гідності громадян, намагався розпалити ненависть і ворожнечу по відношенню до російської нації", а також "передавав представникам іноземної розвідки дані, які можуть завдати шкоди нашій державі, з метою підірвати основи нашої національної безпеки".

 
Едуард Неделяєв
фото укрінформу

Українська правда

Теми: Луганськінтернетполітв'язні
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