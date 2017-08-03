СБУ затримала у Києві адміністраторів антиукраїнських груп у соцмережах

Служба безпеки затримала у Києві власника та адміністраторів антиукраїнських спільнот у соціальних мережах.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

"Виконуючи завдання своїх кураторів, т.зв. прес-секретар та активний учасник антиукраїнської сепаратистської організації створив розгалужену мережу веб-ресурсів та спільнот в соціальних мережах", - зазначає прес-служба.

Як стверджують в СБУ, затримані використовували об’єднання у соцмережах "для закликів до захоплення державної влади, поширення антиукраїнських матеріалів, підтримки військової агресії РФ проти України, просування ідей створення т. зв. "новоросії".

Правоохоронці також вилучили у помешканні одного з підозрюваних комп’ютери з доказами незаконної діяльності.

У цій справі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 109 (Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу.