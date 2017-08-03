Skype знову став жертвою масштабного збою

Користувачі популярного месенджера Skype по всьому світі знову зіткнулися зі збоями в роботі сервісу.

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на дані сервісу Downdetector.

За його інформацією, збій зачепив десятки країн. "Ми знаємо про проблему, через яку користувачі не можуть отримувати та відправляти повідомлення в чатах. Інженерна команда вже займається цим питанням", - йдеться на сайті Skype Heartbeat.

Зокрема, з проблемами в роботі Skype зіткнулися користувачі України, Румунії, Білорусі, Росії, Болгарії, Італії, Франції, Іспанії, Чехії, Німеччини та інших країн.

Багато хто скаржиться на те, що в них не відправляються повідомлення або дуже довго йдуть до одержувача.

фото downdetector.co.uk

Як повідомлялося, подібна ситуація вже виникала в роботі месенджера 19 червня. Тоді Skype не завантажувався у частини користувачів Європи.