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На Луганщині внаслідок обстрілу бойовиків поранено пенсіонера

Четвер, 3 серпня 2017, 15:03

У районі села Новоалександрівка Попаснянського району під час обстрілу зі сторони окупованої території поранення отримав 70-річний чоловік.

Про це повідомила у Facebook прес-секретар поліції Луганської області Тетяна Погукай.

"Сьогодні (3 серпня – ред.) до Попаснянського відділу поліції надійшло повідомлення працівників Центру контролю та координації припинення вогню наглядової місії АТО про те, що під час інспектування території в районі с. Новоалександрівка вони виявили та надали допомогу 70-річному чоловіку, який отримав поранення внаслідок обстрілу бойовиків", - пише вона.

За словами речниці, зараз слідчі поліції вирішують питання щодо відкриття стосовно цього випадку кримінального провадження за ст. 258 КК "Терористичний акт".

Вона повідомила, що від госпіталізації чоловік відмовився.

Як повідомлялося, за минулу добу через бойові дії на сході України втрат серед українських військових не було.

При цьому наприкінці минулої доби російсько-окупаційні війська посилили обстріли позицій сил АТО, використовуючи при цьому важке озброєння. Загалом бойовики зробили 30 обстрілів.

Українська правда

Теми: ДонбасАТОЛуганська областьнадзвичайна подія
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