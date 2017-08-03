Екс-керівник з ГПУ купив після звільнення 5 квартир у центрі Києва

Колишній очільник головного управління представництва в суді Генеральної прокуратури Олег Кучер невдовзі після звільнення придбав п’ять квартир у центрі Києва.

Про це йдеться у проекті "Декларації" на Bihus.info.

Також повідомляється, що за час перебування на посаді він приватизував дві службові квартири.

Олег Кучер

Так, одну з квартир площею 63 кв. м прокуратура надала Кучеру в 2003 році як службову, а в 2008-му її приватизувала дружина прокурора Інна. Зараз у ній живе 28-річний син Олега Кучера Вадим. Він також працює в прокуратурі – на посаді першого заступника керівника Київської місцевої прокуратури №10.

У вересні 2014 року Олег Кучер приватизував ще одну державну квартиру площею 141 кв. м, що знаходиться в будинку бізнес-класу на бульварі Дружби народів, 14-16.

Будинок на Дружби народів, де розташована квартира Олега Кучера

2016 року Кучер купив 3 квартири загальною площею близько 110 кв. м у будинку по вулиці Гоголівській, 1-3, неподалік Центрального цирку. Його дружина теж володіє тут 30-метровою квартирою й нежитловими приміщеннями на 260 квадратів. Ціни на житлову нерухомість у цьому будинку стартують від 1,3 тисяч доларів за квадрат, тому самі лише квартири подружжя Кучерів мають коштувати близько 180 тис. доларів. А нежитлові приміщення, згідно декларації Вадима Кучера за 2015 рік, обійшлися його матері в 2011-му в понад 30 тис. доларів.

Окрім цього, Інна Кучер має майже півгектара землі на березі річки Десни у Вишгородському районі, а Олег Кучер у 2015 році придбав квартиру площею 89 кв. м у самісінькому центрі Києва – у Михайлівському провулку, всього в 5 хвилинах ходьби від Майдану Незалежності. Згідно єдиного знайденого оголошення про продаж нерухомості у цьому будинку, ціна квадратного метра тут – 3,5 тис. долаоів. Тобто квартира екс-прокурора має коштувати понад 310 тисяч одиниць американської валюти.

Багатоповерхівка із квартирою Кучера в Михайлівському провулку

Син Вадим Кучер володіє гаражем площею 59 кв. м на Софіївській Борщагівці. На супутникових знімках видно, що він знаходиться на одному подвір’ї з будинком площею 547 кв. м, власницею якого також є Інна Кучер. Згідно витягу із Реєстру речових прав на нерухоме майно, він був їй подарований у 2011 році.

Із транспортних засобів Вадим Кучер володіє автомобілем Land Rover Discovery 2007 р. в., а його мати на початку 2016-го стала власницею чотирирічного Lexus LX 570. Також, згідно декларації Вадима Кучера за 2015 рік, вона володіла Mercedes-Benz ML-350, але чи зараз автівка продовжує знаходитися в її власності – невідомо.

Автомобіль Land Rover Discovery, на якому пересувається син екс-чиновника

Нагадаємо, що головне управління представництва в суді Генпрокуратури Олег Кучер очолював з 2005 по 2014 рік. Незважаючи на значний стаж роботи в старій системі, його було звільнено не одразу після зміни влади. Зайнявши посаду першого заступника у власному відділі, Кучер встиг навіть взяти участь у розслідуваннях злочинів попередньої влади. Зокрема, у квітні 2014 року він заявив про завершення перевірки відносно законності передачі в оренду землі під Межигір’ям.

Прізвище Кучера також було в списку тих, кого відмовився люструвати генпрокурор Віталій Ярема. Врешті решт, Олег Кучер був звільнений 1 грудня 2014 року.