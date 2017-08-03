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Трамп: відносини з РФ – на небувало низькому і небезпечному рівні

Четвер, 3 серпня 2017, 16:48

Президент США Дональд Трамп назвав рівень відносин з Росією небувало низьким і небезпечним.

Про це він написав у Twitter.

"Наші відносини з Росією перебувають на небувало низькому і небезпечному рівні. Ви можете подякувати за це Конгресу, тим самим людям, які не можуть дати нам систему охорони здоров’я!" - заявив Трамп.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у середу підписав закон про санкції проти Росії. Однак він стверджує, що закон має серйозні недоліки. Зокрема, тому, що він посягає на повноваження виконавчої влади.

Обидві палати Конгресу США підтримали законопроект "Протидія супротивникам Америки через санкції". У ньому важливе місце відведене підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, а також посиленню санкцій проти РФ

Документ обмежує можливість Трампа знімати санкції з Росії, а також підтверджує дію обмежень, накладених минулою адміністрацією.

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