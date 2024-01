Трамп: відносини з РФ – на небувало низькому і небезпечному рівні

Президент США Дональд Трамп назвав рівень відносин з Росією небувало низьким і небезпечним.

Про це він написав у Twitter.

"Наші відносини з Росією перебувають на небувало низькому і небезпечному рівні. Ви можете подякувати за це Конгресу, тим самим людям, які не можуть дати нам систему охорони здоров’я!" - заявив Трамп.

Our relationship with Russia is at an all-time & very dangerous low. You can thank Congress, the same people that can't even give us HCare!