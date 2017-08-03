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Парламент Франції заборонив депутатам працевлаштовувати родичів

Четвер, 3 серпня 2017, 19:21

Національна асамблея Франції остаточно схвалила закон, який забороняє парламентарям брати на роботу родичів.

Про це з посиланням BFM-TV повідомляє Європейська правда.

За це у четвер, 3 серпня, проголосували 383 законодавці, 3 висловились проти, 48 утрималися.

Так званий закон "про моралізацію політичного життя" забороняє працевлаштовувати членів родини та встановлює нову систему витрат парламентарів.

Цей крок є частиною виконаної обіцянки передвиборчої кампанії президента Еммануеля Макрона. Нагадаємо, перед виборами президента у Франції спалахнув скандал довкола кандидата від консерваторів Франсуа Фійона.

За даними французьких ЗМІ, члени його родини імовірно були працевлаштовані за державний кошт, а насправді не працювали. Політик був дискредитований і його позиції у виборчі гонці суттєво послабились. 

Теми: Франціякорупція
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