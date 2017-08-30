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Трамп-молодший погодився дати свідчення в Сенаті щодо Росії

Середа, 30 серпня 2017, 07:37

Старший син американського президента Дональд Трамп-молодший погодився дати свідчення в юридичному комітеті Сенату щодо втручання Росії у вибори в США.

Про це повідомляє CNN.

Засідання Сенату буде проходити в закритому режимі. Дата засідання визначена, проте не називається.

Адвокат Трампа-молодшого Алан Футерфас відмовився від коментарів.

Як відомо, 11 липня старший син президента США Дональда Трампа опублікував електронну переписку щодо зустрічі, на якій йому нібито пропонували конфіденційну інформацію про Гілларі Клінтон від російського громадянина.

Раніше видання New York Times написало, що 9 червня 2016 року син Трампа, зять президента США Джаред Кушнер та, на той момент голова виборчого штабу Пол Манафорт, зустрілися в "Трамп-тауер" з росіянкою Наталією Весельницькою, яка пов'язана з Кремлем.

За даними видання, на зустрічі Весельницька пообіцяла надати компрометуючу інформацію на Гілларі Клінтон.

Трамп молодший заявив, що на зустрічі вона говорила про скасування закону Магнітського і не надала жодної інформації про Клінтон.

Також, як повідомлялося раніше, на зустрічі були присутні Рінат Ахметшин, якого назвали колишнім радянським розвідником, екс-глава передвиборного штабу Трампа Пол Манафорт, зять президента США Джаред Кушнер.

Згодом стало відомо, що на зустрічі був присутній ще один росіянин Іке Кавеладзе - віце-президент російської компанії, що спеціалізується на будівництві і експлуатації торгової та виставкової нерухомості Crocus Group.

Теми: США
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