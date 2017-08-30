Прокуратура оскаржить рішення суду щодо Шуфрича

Прокуратура Києва оскаржить міру запобіжного заходу у вигляді особистої поруки щодо Нестора Шуфрича-молодшого.

Про це після судового засідання у середу заявила прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець.

"На даний час, у нас є 5 днів, щоб підготувати апеляційну скаргу. Ми отримаємо ухвалу суду і прокурори вивчать обгрунтування", - сказала вона.

"Я можу вже сказати, що прокуратура оскаржуватиме це рішення", - додала Максимець.

Як відомо, раніше Шевченківський райсуд Києва відпустив Нестора Шуфрича-молодшого на поруки його батька - депутата ВР Нестора Шуфрича.

Як повідомлялося, 30 серпня Шевченківський районний суд обирає міру запобіжного заходу Нестору Шуфричу, який скоїв ДТП 26 серпня.

29 серпня поліція оголосила про підозру синові нардепа Нестору Шуфричу-молодшому.

У суботу ввечері в Києві Нестор Несторович Шуфрич на автомобілі Bentley на пішохідному переході скоїв наїзд на перехожого, постраждалого госпіталізували з численними травмами. Першу допомогу чоловікові надав син головного рабинаУкраїни Моше Асмана.

За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху" Кримінального кодексу.

27 серпня радник глави МВС Антон Геращенко заявив, що суд може призначити синові нардепа Нестора Шуфрича умовне покарання і великий штраф.

Згідно з інформацією ЗМІ, постраждалому 31-річному Олексію Мельниченку зробили кілька операцій.

Роман Кравець, УП