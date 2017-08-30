ОБСЄ відчитала Клімкіна за видворення російської журналістки

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір стурбований практикою України щодо затримання і висилки з країни іноземних журналістів.



Про це він заявив у листі до міністра закордонних справ України Павла Клімкіна після видворення в Росію Ганни Курбатової, повідомляється на сайті організації.



"Вигнання журналістів чи відмова їм у в'їзді в Україну – тривожні і надмірні заходи, тим більше, що вони не прозорі і відсутній належний механізм апеляції", – заявив Дезір.



Він нагадав, що держави-учасниці ОБСЄ зобов'язалися забезпечувати умови для роботи журналістів із інших країн-членів Організації з безпеки і співпраці в Європі.



У повідомленні нагадують, що раніше представник ОБСЄ звертався до української влади через інцидент із журналістами Російської державної телерадіокомпанії.



Дезір зазначив, що 14 серпня Служба безпеки України депортувала Тамару Нерсесян і заборонила їй в'їзд на 3 роки через шкоду національним інтересам України.



26 липня СБУ депортувала Марію Князєву через упереджене висвітлення ситуації в Україні.



Крім того, 25 серпня СБУ відмовила в реєстрації іспанським журналістам Антоніо Памплеге й Мануелю Анхель Састру, заборонивши їм в'їзд на 3 роки за "діяльність, спрямовану проти національних інтересів України".



"Я закликаю владу (України) утримуватися від накладання непотрібних обмежень на роботу іноземних журналістів, які впливають на вільний потік інформації та порушують зобов'язання ОБСЄ щодо свободи засобів масової інформації", – підсумував Дезір.