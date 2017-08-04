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Туска допитали у справі про Смоленську катастрофу

П'ятниця, 4 серпня 2017, 00:35

Польські слідчі допитали президента Європейської Ради Дональда Туска у справі про розслідування причин авіакатастрофи під Смоленськом у 2010 році.

Про це повідомляє DW з посиланням на інформагентство AFP.

Допит був проведений у четвер, 3 серпня. Туск, який з 2007 по 2014 роки очолював польський уряд, заявив перед допитом, де він фігурував як свідок, що не має "жодних сумнівів" в тому, які справжні причини його виклику в прокуратуру. Туск, так само як і польська опозиція, бачать в цьому політичний маневр лідера націонал-консервативної правлячої партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського.

Качинський, в свою чергу, чий рідний брат Лех загинув навесні 2010 року в результаті падіння президентського літака під Смоленськом, заявляв недавно, що у Туска є всі підстави "боятися". Кілька тижнів тому Ярослав Качинський також заявив опозиції, що вона "вбила" його брата.

Туску, який під час Смоленської катастрофи займав пост прем'єр-міністра, закидають порушення приписів для розтину тіл загиблих унаслідок катастрофи. Тоді в результаті падіння літака президента, крім Качинського, загинули ще 95 пасажирів і членів екіпажу.

"Українська правда" в Threads

Теми: Польща
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