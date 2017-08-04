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Турчинов: На Донбасі встановлять системи блокування проросійських каналів

П'ятниця, 4 серпня 2017, 01:11
Турчинов: На Донбасі встановлять системи блокування проросійських каналів

Через кілька місяців по всій лінії розмежування на Донбасі встановлять системи, здатні блокувати проросійські канали.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов в ході візиту в Покровск, передає 06239.com.ua.

"У Покровську створена перша дослідна установка комплексної системи інформаційної протидії, яка дозволяє повністю блокувати проросійські теле та радіоканали і в той же час дуже гарно приймати всі українські. Зараз ми перевірили її роботу - працює дуже якісно. Через декілька місяців вона буде установлена вздовж усієї лінії розмежування", - повідомив він.

У штабі АТО відзначили, що "дана методика дозволяє ефективно створювати перешкоди в трансляції до 10 каналів ворожого мовлення одночасно а також забезпечує безперешкодну роботу українських каналів, які працюють на частотах, що блокуються".

"Українська правда" у Threads

Теми: ТурчиновДонбас
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