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СБУ затримала двох інформаторів бойовиків "ДНР"

П'ятниця, 4 серпня 2017, 02:53

Співробітники Служби безпеки в районі АТО припинили діяльність інформаторської мережі бойовиків "ДНР".

Про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.

"Правоохоронці встановили, що двоє вимушених переселенців з тимчасово окупованих терористами територій "працювали" на знайомого бойовика терористичної організації "ДНР". Чоловік та жінка передавали бойовикам інформацію для підготовки диверсій проти сил антитерористичної операції на території Бахмутського та Слов’янського районів Донеччини", - йдеться в повідомленні.

Зловмисники, зокрема інформували терористів про переміщення і місця дислокації військової техніки та особового складу ЗСУ.

Затриманим оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (Створення терористичної групи чи терористичної організації) КК України.

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУДНР
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