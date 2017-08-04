На Донбасі поліція вилучила великий арсенал боєприпасів

У місті Сіверськ Бахмутського району поліція вилучила великий арсенал боєприпасів.

Про це повідомляє поліція Донецької області.

"Більше 4 тисяч патронів, амоніт, сигнальні та імітаційні патрони, гранати РГ-42, детонатори та електрозапалювачі виявила у будинку мешканка Сіверська після смерті власника домоволодіння. Жінка негайно повідомила про небезпечну знахідку в поліцію", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що жінка знайшла боєприпаси, коли розбирала речі попереднього власника.

Зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження за попередньою кваліфікацією ч.1 ст.263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" КК України.