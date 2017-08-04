Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Держдеп: США не будуть закривати очі на злочини РФ в Україні

П'ятниця, 4 серпня 2017, 06:00

США прагнуть поліпшити відносини з РФ, але не закриватимуть очі на злочинні дії Росії в Україні.

Про це під час брифінгу у Вашингтоні заявила прес-секретар Державного департаменту США Хізер Науерт, передає "Укрінформ".

"Те, що ми хочемо знайти зони взаємодії і поліпшити відносини з Росією, де це можливо, адже вони ще і ядерна супердержава, не значить, що ми закриватимемо очі на погані дії, до яких вони залучені, такі, як в Україні", - сказала вона.

За її словами, для США дуже важливо відновити єдність і територіальну цілісність України.

"Питання України – дуже важливе і ми продовжуватимемо вимагати відповідальності Росії. Ми щойно призначили Курта Волкера, аби він розібрався із частиною проблем", - зазначила Науерт.

Теми: СШАРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаПрезидентом Тайваню стане противник Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Усі новини...
США
Парламент Чехії схвалив оборонну угоду зі США
NASAMS, снаряди і техніка: США оголосили нову військову допомогу Україні на $1,3 млрд
Потенційний кандидат у президенти США применшив значення війни в Україні
Останні новини
15:32
інфографікаПрезидентом Тайваню стане противник Китаю
15:29
Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10 є пріоритетом для України
15:13
Японські акції стають більш привабливими: У країні обережно говорять про кінець епохи дефляції
14:56
Данія виділить $21 мільйон на відбудову Миколаєва
14:42
Британія вимагає від Ірану припинити підтримку хуситів: Межу було пройдено
14:27
відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
14:05
Міненерго вкотре закликає економити електроенергію
13:51
Тиранозавр рекс не був найбільшим хижаком свого часу – вчені
Усі новини...
Реклама: