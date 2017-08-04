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Спецпрокурор США скликав велике журі для розслідування втручання Росії – WSJ

П'ятниця, 4 серпня 2017, 08:21

Спеціальний прокурор США у справі про втручання Росії в американські вибори Роберт Мюллер скликав велике журі (колегія присяжних) для участі в розслідуванні.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела, передає Європейська правда.

Видання зазначає, що це вказує на те, що розслідування стало "інтенсивніше" і "виходить на новий етап".

Скликання великого журі, що почало роботу нещодавно, сигналізує також про те, що розслідування у справі триватиме місяці.

Великі журі є "потужними інструментами" розслідування, які дозволяють запитувати документи, оцінювати підготовлені звинувачення і опитувати свідків під присягою.

Як повідомили експерти, це рішення Мюллера вказує на те, що йому потрібно буде отримати свідчення свідків і підготувати звинувачення.

Колишній директор ФБР Роберт Мюллер займається розслідуванням спроб втручання Росії в американські вибори 2016 року і того, чи мала зв’язки команда нинішнього президента з Кремлем. Сам Дональд Трамп неодноразово називав подібні звинувачення полюванням на відьом.

Теми: США
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