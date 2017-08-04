Путін вдає, що ще думає про новий президентський строк

Президент РФ Володимир Путін в кращих традиціях радянських вождів обіцяє у відповідь на звернення жителів країни подумати про те, чи балотуватися в 2018 році.

Так, у четвер Путін провів нараду з питань ліквідації пожежі в Бурятії та Іркутській області, передає Інтерфакс-Україна.

Нарада проходила в режимі відеозв'язку, під час наради зв'язався один із жителів села Черемушки в Бурятській області і розповів про те, як там відновлюється житло після пожеж.

Після цього він звернувся до Путіна: "Володимир Володимирович, у нас до вас прохання: коли будуть наступні вибори президента, ми все вас просимо балотуватися знову на цю посаду".

"Я подумаю, дякую", - відповів на це Путін.

Раніше повідомлялося, що найбільш імовірний сценарій участі Володимира Путіна в президентських виборах в Росії - це самовисування.

Як відомо, вибори президента РФ повинні відбутися в 2018 році.

Раніше до конституції РФ були внесені поправки, які дозволили Путіну з 2012 року обіймати пост президента шість років.

Перед цим він також був президентом в 2000-2008 роках.