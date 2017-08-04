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Болгарія відкриє почесне консульство у Кропивницькому

П'ятниця, 4 серпня 2017, 12:43

Уряд Болгарії прийняв рішення відкрити почесне консульство Болгарії в Україні в місті Кропивницький.

Про це повідомляє агентство Novinitе з посиланням на повідомлення уряду, передає Європейська правда.

Почесним консулом буде призначений Дмитро Йоргачов.

Відкриття почесного консульства сприятиме зміцненню зв'язків між Болгарією та представниками болгарської громади в цій частині України і допоможе зміцнити болгаро-українські торговельно-економічні, туристичні, культурні, науково-освітні зв'язки, заявили в болгарському уряді.

В даний час у Болгарії одне почесне консульство в Україні – у Львові. У процесі відкриття знаходиться консульство Болгарії в Запоріжжі, для якого вже є рішення Ради міністрів.

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