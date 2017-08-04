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Лисенко: Загиблих та поранених в результаті бойових дій немає

П'ятниця, 4 серпня 2017, 12:54

Жоден український військовий не був поранений чи вбитий в результаті проведення бойових дій.

Про це 4 серпня повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"Обстріли з боку бойовиків продовжилися, хоча й з меншою інтенсивністю. Зокрема, на Луганському напрямку основними районами бойових дій були позиції біля Попасної та в р-ні Бахмутської траси, противник порушив режим тиші 9 разів", - повідомив речник МО.

Бойовики вели вогонь у Новоолександрвці, Попасній, Катеринівці, Кримському, застосували міномети та гранатомети.  У Новотошківському обстріли велися з легкого озброєння.  Ворожі провокації були і у Станиці Луганській.

На Донецькому напрямку бойовики обстріляли сили АТО на позиції "шахта Бутовка" з гранатометів, БМП, великокаліберних кулеметів та ручних гранатометів.
В Авдіївці бойовики застосували гранатомети різних систем.

Обстріли зафіксовано також на Світлодарській дузі, Верхньоторецькому та Новоселівці Другій.

На Маріупольському напрямку відбулося 3 обстріли: двічі біля Водяного та біля Павлополя. 

Українська правда

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Теми: АТОДонбас
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