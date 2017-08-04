Лисенко: Загиблих та поранених в результаті бойових дій немає
Жоден український військовий не був поранений чи вбитий в результаті проведення бойових дій.
Про це 4 серпня повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.
"Обстріли з боку бойовиків продовжилися, хоча й з меншою інтенсивністю. Зокрема, на Луганському напрямку основними районами бойових дій були позиції біля Попасної та в р-ні Бахмутської траси, противник порушив режим тиші 9 разів", - повідомив речник МО.
Бойовики вели вогонь у Новоолександрвці, Попасній, Катеринівці, Кримському, застосували міномети та гранатомети. У Новотошківському обстріли велися з легкого озброєння. Ворожі провокації були і у Станиці Луганській.
На Донецькому напрямку бойовики обстріляли сили АТО на позиції "шахта Бутовка" з гранатометів, БМП, великокаліберних кулеметів та ручних гранатометів.
В Авдіївці бойовики застосували гранатомети різних систем.
Обстріли зафіксовано також на Світлодарській дузі, Верхньоторецькому та Новоселівці Другій.
На Маріупольському напрямку відбулося 3 обстріли: двічі біля Водяного та біля Павлополя.
Українська правда