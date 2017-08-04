Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Більшість росіян не хочуть скасування санкцій - РосЗМІ

П'ятниця, 4 серпня 2017, 15:57

Абсолютна більшість росіян не відчули на собі наслідків санкцій Заходу, тому вважають, що домагатися скасування антиросійських санкцій не слід.

Про це свідчать дані опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД), повідомляє Коммерсант, передає Європейська правда.

79% опитаних заявили, що не відчувають наслідків санкцій для своїх близьких і себе особисто. Тому 72% росіян впевнені, що домагатись скасування санкцій не потрібно.

Втім, респонденти таки відзначили ряд негативних наслідків від санкцій: зростання цін (66%), безробіття (10%), зростання курсу рубля (10%)  і проблеми з виплатами зарплати (9%).

Щодо нових антиросійських санкцій США, які у середу затвердив Дональд Трамп, більшість росіян вважають, що нові обмеження нічого не змінять всередині країни. 48% громадян не розраховують на зміни в країні, 28% чекають від санкцій негативних змін, 9% впевнені у їхньому позитивному впливі.

Керівник практики політичного аналізу ВЦВГД Михайло Мамонов вважає, що санкції стають для російського суспільства буденним явищем, а "їхня резонансність знижується".

Теми: Росія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаПрезидентом Тайваню стане противник Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Усі новини...
Росія
Міжнародна федерація гімнастики допустила росіян і білорусів до змагань: є умова
Україна звільнила більше території за місяць, ніж РФ захопила за рік − глава МІ6
60 тисяч тон агропродукції, яку РФ знищила ракетним ударом, мали доставити в Китай – Зеленський
Останні новини
15:32
інфографікаПрезидентом Тайваню стане противник Китаю
15:29
Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10 є пріоритетом для України
15:13
Японські акції стають більш привабливими: У країні обережно говорять про кінець епохи дефляції
14:56
Данія виділить $21 мільйон на відбудову Миколаєва
14:42
Британія вимагає від Ірану припинити підтримку хуситів: Межу було пройдено
14:27
відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
14:05
Міненерго вкотре закликає економити електроенергію
13:51
Тиранозавр рекс не був найбільшим хижаком свого часу – вчені
Усі новини...
Реклама: