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Суд пізніше буде вирішувати, чи забирати 304 тисяч у Полякова

П'ятниця, 4 серпня 2017, 16:26

Солом'янський районний суд Києва переніс розгляд клопотання щодо стягнення застави 304 тисяч гривень з народного депутата Максима Полякова в дохід держбюджету на 8 серпня, 14.30 годину.

Таке рішення ухвалила головуючий суддя Владлена Лазаренко у п'ятницю.

"Оголосити перерву в судовому засіданні до 8 серпня, 14.30 , щоб надати захисникам можливість ознайомитися з матеріалами клопотання і зробити копії", - зазначила суддя.

Захисники Полякова стверджували, що прокурори САП не надали їм матеріали клопотання про стягнення застави, через що вони не можуть брати участі у засіданні.

Натомість прокурори стверджували, що вони не зобов'язані вручати їм це клопотання, адже це не обрання міри запобіжного заходу.

Водночас вони погодилися, що готові надати адвокатам можливість зробити копії.

Як відомо, перед засіданням суду Поляков заявив, що "юридично" йому не пропонували вдягти браслет.

3 серпня НАБУ закликало Полякова виконати рішення суду та вдягнути електронний браслет.

Солом'янський районний суд Києва обрав для Полякова заставу розміром 304 тисячі гривень і зобов'язав носити електронний браслет, а також здати всі закордонні паспорти.

25 липня Поляков вніс призначену судом заставу. 

При цьому електронний браслет він не вдягнув.

Роман Кравець, УП

Теми: судПоляков
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