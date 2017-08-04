Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Вирок надто суворий": Захист оскаржить ув'язнення Балуха

П'ятниця, 4 серпня 2017, 17:16

Сторона захисту українського активіста Володимира Балуха планує оскаржити вирок,  винесений йому судом в анексованому Росією Криму.

Про це заявила адвокат Ольга Дінзе, передає Крим.Реалії.

"Ми звичайно не очікували обвинувального вироку. Версія про підкидання Балуху вибухових речовин і боєприпасів не перевірялася ні в ході попереднього розслідування, ні в ході судового слідства. Ми вважаємо вирок дуже суворим, а його вина була недоведеною. Відповідно ми будемо оскаржувати вирок після його отримання", – розповіла Дінзе.

Як відомо, 4 серпня кримчанина Володимира Балуха в окупованому Криму засудили до 3 років 7 місяців колонії.

Його звинуватили в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухових речовин, які нібито були знайдені на горищі його будинку. Балух свою провину не визнав.

Захист українця заявила, що справу проти нього сфабриковано.

"Українська правда" у Threads

Теми: Криманексіяв'язниця
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаПрезидентом Тайваню стане противник Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Усі новини...
Крим
На виїзд з окупованого Криму також почав утворюватися затор
Морпіх вперше розповів, як намагався підірвати мости на Чонгар
Агент на прізвисько "Котигорошко"? Деталі справи ексголови кримського СБУ Олега Кулініча, якого обвинувачують у держзраді
Останні новини
15:32
інфографікаПрезидентом Тайваню стане противник Китаю
15:29
Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10 є пріоритетом для України
15:13
Японські акції стають більш привабливими: У країні обережно говорять про кінець епохи дефляції
14:56
Данія виділить $21 мільйон на відбудову Миколаєва
14:42
Британія вимагає від Ірану припинити підтримку хуситів: Межу було пройдено
14:27
відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
14:05
Міненерго вкотре закликає економити електроенергію
13:51
Тиранозавр рекс не був найбільшим хижаком свого часу – вчені
Усі новини...
Реклама: