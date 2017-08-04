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МЗС вимагає від Росії негайно звільнити Балуха

П'ятниця, 4 серпня 2017, 17:34

Україна висловлює категоричний протест у зв’язку із винесенням вироку в анексованому Росією Криму українцю Володимиру Балуху.

Про це йдеться у заяві українського МЗС.

"Засудивши українця під сфабрикованим приводом до майже 4 років позбавлення волі виключно за його свідому громадянську позицію і мирний супротив незаконній окупації його рідної землі, Росія вкотре продемонструвала світові свою цинічну зневагу до прав людини, свобод та людського життя загалом", - йдеться у повідомленні.

Вказується, що Російська Федерація як держава агресор знехтувала "ключовими положеннями міжнародного гуманітарного права та вимогою Генеральної Асамблеї ООН, викладеною у резолюції ГА ООН "Ситуація з правами людини в АР Крим та м.Севастополь (Україна)".

"В Україні також розглядають справу Володимира Балуха як черговий факт порушення Російською Федерацією Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації", - сказано у заяві.

Міністерство вимагає негайно скасувати це "антигуманне і безпідставне судове рішення та припинити будь-яке переслідування громадянина України Володимира Балуха".

Як відомо, 4 серпня кримчанина Володимира Балуха в окупованому Криму засудили до 3 років 7 місяців колонії.

Його звинуватили в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухових речовин, які нібито були знайдені на горищі його будинку. Балух свою провину не визнав.

Захист українця заявила, що справу проти нього сфабриковано.

Українська правда

Теми: Криманексія
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