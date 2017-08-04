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В Одесі сталася сутичка через будівлю лікарні: 6 затриманих

П'ятниця, 4 серпня 2017, 17:45

В Одесі сталася сутичка між учасниками акції проти передачі нового корпусу лікарні швидкої допомоги приватному медичному центру, затримано 6 осіб. 

Як повідомляє "Думская", інцидент стався біля прокуратури Одещини між представниками забудовника "Кадорра" та представниками "Національного корпусу".  

Поліція застосувала газ до учасників сутички. 

В управлінні Нацполіції повідомили, що під будівлею прокуратури перебували близько 250 громадян, які вимагали повернення у комунальну власність лікарні швидкої допомоги.

"Під час акції протесту виникла суперечка між громадянами та представниками однієї з громадських організацій, які не згодні з їхніми вимогами. Працівники поліції не допустили розвитку конфлікту та припинили протиправні дії правопорушників. За хуліганські дії, напад на працівників поліції та заподіяння їм тілесних ушкоджень до відділів поліції доставлено шістьох осіб", - зазначили у НП. 

Щодо затриманих відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та 296 (хуліганство) КК України, вирішується питання про обрання правопорушникам запобіжного заходу.

 
 
Фото - управління Нацполіції в Одеській області 
 
 
 

За даними "Думской",  28 липня мер Одеси Геннадій Труханов підписав розпорядження про передачу будівлі лікарні швидкої допомоги, побудованої групою "Кадорр" в оренду приватній медичній компанії "Кадрика асистанс" (дочірня компанія клініки Святої Катерини). Площа нового корпусу становить 7005,3 кв метрів. З фірмою укладуть договір терміном на 20 років.  

Теми: Одесаакціїполіція
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