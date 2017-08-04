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Голові фракції "Наш край" в Київській облраді повідомили про підозру

П'ятниця, 4 серпня 2017, 18:53

Депутату Київської обласної ради 7 скликання, керівнику фракції "Наш край" повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Під час розслідування встановлено, що підозрюваний, перебуваючи на посаді голови Києво-Святошинської РДА, діючи всупереч інтересам служби, підписав 21 розпорядження про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки загальною площею 12 га у власність громадянам для ведення індивідуального садівництва.

Вибуття вказаних земель з державної власності відбулось із порушенням законодавства, оскільки вони належать до земель лісогосподарського призначення і перебувають в користуванні Боярського лісництва відокремленого підрозділу НУБіП України "Боярська лісова дослідна станція".

Тільки Кабінет міністрів має право розпоряджатися зазначеною категорією земель.

Ринкова вартість незаконно вибутих 12 га земель становить 39 млн гривень.

Депутату повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Українська правда

Теми: Київпрокуратура
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