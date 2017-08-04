Військовий отримав поранення внаслідок обстрілу на Донеччині
П'ятниця, 4 серпня 2017, 19:37
Один український військовий отримав поранення внаслідок обстрілу бойовиками опорного пункту Збройних сил, який стався близько 6 ранку на Донецькому напрямку.
Про це повідомляє прес-центр АТО.
Крім того, опівдні незаконні збройні формування застосували міномети калібру 120 міліметрів по укріпленнях ЗСУ на підступах до селища Піски.
Уночі та вдень бойовики з гранатометів і стрілецької зброї чотири рази вели вогонь по Новоолександрівці, що на Луганському напрямку.
На Приморському напрямку під обстріл двічі потрапили підрозділи сил АТО у Чермалику.
Українська правда