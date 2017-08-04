Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Військовий отримав поранення внаслідок обстрілу на Донеччині

П'ятниця, 4 серпня 2017, 19:37

Один український військовий отримав поранення внаслідок обстрілу бойовиками опорного пункту Збройних сил, який стався близько 6 ранку на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Крім того, опівдні незаконні збройні формування застосували міномети калібру 120 міліметрів по укріпленнях ЗСУ на підступах до селища Піски.

Уночі та вдень бойовики з гранатометів і стрілецької зброї чотири рази вели вогонь по Новоолександрівці, що на Луганському напрямку.

На Приморському напрямку під обстріл двічі потрапили підрозділи сил АТО у Чермалику.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: АТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаПрезидентом Тайваню стане противник Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
15:32
інфографікаПрезидентом Тайваню стане противник Китаю
15:29
Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10 є пріоритетом для України
15:13
Японські акції стають більш привабливими: У країні обережно говорять про кінець епохи дефляції
14:56
Данія виділить $21 мільйон на відбудову Миколаєва
14:42
Британія вимагає від Ірану припинити підтримку хуситів: Межу було пройдено
14:27
відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
14:05
Міненерго вкотре закликає економити електроенергію
13:51
Тиранозавр рекс не був найбільшим хижаком свого часу – вчені
Усі новини...
Реклама: