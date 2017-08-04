ЗМІ: Пентагон попросив Білий дім надати Україні летальну зброю

Рекомендація Пентагону надати Україні високотехнологічну протитанкову зброю задля допомоги у боротьбі з російською агресією передана до Білого дому.

Про це у п’ятницю, 4 серпня, повідомляє NBC News із посиланням на трьох американських чиновників.

За словами посадовців, пропонований пакет допомоги включає протитанкові ракети Javelin приблизною вартістю близько 50 мільйонів доларів.

Також досі не відомо, чи США можуть надати ракети через посередника, і чи американські військові навчатимуть українських армійців управляти ними, зазначили чиновники.

У Пентагоні та Державному департаменті США цю інформацію офіційно не підтверджують.

Водночас неназвані посадовці зазначили, що остаточне рішення щодо забезпечення України зброєю ще не схвалене. Втім, вони погодились, що Пентагон підтримує цей крок.

Раніше видання The Wall Street Journal повідомило, що співробітники Держдепартаменту США і Пентагону розробили план поставки оборонного озброєння Україні для протистояння агресії РФ на сході країни.

Європейська правда